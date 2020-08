Vogue 25 kroont Queen tot invloedrijke vrouw, dropt Meghan

Elizabeth dankt haar plek vooral aan haar zichtbaarheid tijdens de coronacrisis. Volgens de redacteuren van het blad is de koningin een „bron van steun” voor het volk. Ook haar historische televisietoespraak van haar april wordt geprezen. Haar boodschap stelde een land gerust dat „worstelde met angst en rouw” tijdens de lockdown.

De grote ontbrekende op de lijst is Meghan. De echtgenote van prins Harry kon de voorgaande jaren rekenen op een plekje, maar wordt dit jaar niet genoemd. Een jaar geleden was Meghan nog gasthoofdredactrice van het tijdschrift. Die editie, die in september verscheen, was voor de Britse Vogue de bestverkochte van het decennium.

Emily Maitlis, bekend van het beroemde interview met prins Andrew dat tot zijn terugtreden leidde, staat wel op de lijst. Ook Rihanna, actrice Florence Pugh, vaccinologe Sarah Gilbert en model Munroe Bergdorf behoren tot de Vogue 25.