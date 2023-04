Brits koningshuis deelt reacties voormalige vorsten op kroningen

„Op 2 juni 1953 werd prins Charles het eerste kind in de Britse geschiedenis dat de kroning van zijn moeder meemaakte, toen hij op vierjarige leeftijd de ceremonie van koningin Elizabeth II bijwoonde”, schrijft het koninklijk huis bij het bericht. „Over slechts een week wordt koning Charles III de 40e vorst die in Westminster Abbey wordt gekroond.”

Prins Charles „was te jong om zijn ervaringen met de kroning van zijn moeder vast te leggen”, luidt het bericht, „maar andere leden van de koninklijke familie hebben hun herinneringen aan dergelijke gebeurtenissen opgeschreven.”

Verwondering

Die zijn vervolgens in foto’s aan het bericht toegevoegd. Zo schreef koningin Elizabeth II, toen nog prinses, in 1937 over de kroning van haar vader, George VI: „Ik vond het allemaal heel erg mooi.” De bogen en balken waren „bedekt met een soort waas van verwondering toen papa werd gekroond”, schreef ze, „althans dat dacht ik.”

Koning George V schreef in 1911 over de kroning van hemzelf en zijn vrouw Mary: „Vandaag was inderdaad een geweldige & memorabele dag in onze levens & een die we nooit kunnen vergeten, maar het bracht veel verdrietige herinneringen van 9 jaar geleden bij me naar boven toen mijn geliefde ouders werden gekroond.” Zijn vader, koning Edward VII, stierf in 1910.

Ook wordt gedeeld wat George V over de kroning van zijn ouders schreef in 1902, toen hij nog prins van Wales was: „Het was heel mooi gedaan & de zang & muziek waren heel goed, en het was een prachtig spektakel.”