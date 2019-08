Jan de Hoop hint op nieuw programma

„Misschien, je weet het maar nooit”, antwoordt de 64-jarige Jan lachend als hem wordt gevraagd of hij bezig is met een nieuw programma. „Ik ga nog geen tipje van de sluier oplichten.”

Naast het geheime project zou Jan ook geïnteresseerd zijn in een nieuw programma in de ochtend. RTL-programmadirecteur Peter van der Vorst zou in de toekomst een ontbijtshow willen maken, waarin zowel aandacht is voor entertainment als voor nieuws. Jan is in ieder geval enthousiast. „Ik zou het heel leuk vinden”, zegt hij. „Als het nieuws maar wel een belangrijke rol blijft spelen.”

Hoewel Jan aan het eind van dit jaar officieel met pensioen gaat, hoeven vaste kijkers van Ontbijtnieuws hem voorlopig nog niet te missen. Jan blijft namelijk nog twee jaar lang, drie dagen per week het nieuws presenteren.