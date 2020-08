’Famke Louise bevestigt nieuwe liefde’

Veel woorden maakt ze er nog altijd niet aan vuil. Slechts een hartje plaatst ze bij het kiekje van haar en Trè Samuels, een 21-jarige Australische rapper die als model werkte met onder meer Dior en Valentino.

Uitleg is in dit geval ook niet echt nodig, de foto zegt genoeg. Innig houden de twee elkaar vast terwijl Famke zich helemaal tegen hem aan heeft gevleid. Ook Trè laat niets los over hun relatie, hij deelt exact dezelfde foto met hetzelfde bijschrift.

Famke maakte eind mei al bekend weer een man in haar leven te hebben. Een naam wilde ze destijds echter nog niet noemen, want ’het is nog niet heel serieus.’ Gezien ze nu wel aan de wereld bekendmaakt wie de nieuwe man aan haar zijde is, lijkt het nu dus wel de ’real deal’ te zijn.

Het is nog niet bekend hoe Famke en Trè elkaar hebben leren kennen.