Dua Lipa en Harry Styles hardst werkende Britse muzikanten

Pollstar telde het aantal optredens dat de artiesten in 2022 afwerkten. Harry Styles en Dua Lipa beklommen 71 keer het podium. De 75-jarige Elton John kwam tot 65 optredens in het kader van zijn Farewell Yellow Brick Road-tour.

Ed Sheeran en Louis Tomlinson maken de top 5 compleet. Sheeran was 63 keer te zien en Tomlinson trad 57 maal op. De 77-jarige Rod Stewart was goed voor 26 shows en bezet daarmee de veertiende plek in de lijst.