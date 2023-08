B&B vol liefde-Walter ontkent relatiegeruchten: ’Zijn al lange tijd bevriend’

Dat ontkent hij. Op Instagram legt Walter uit dat hij Annemieke al langere tijd kent, maar dat hun band vriendschappelijk was. „Annemiek en ik kunnen het heel goed met elkaar vinden. We hebben leuke dingen gedaan. We zijn goed bevriend geweest”, zegt hij.

Maar een vaste relatie hadden de twee niet voor of tijdens de opnames van B&B vol liefde. „Voor mij is een vaste relatie als je naar elkaar uitspreekt dat je voor langere tijd dingen samen wil ontdekken en zegt: ik wil samen oud worden. Dat hebben we nu gedaan en dat voelt heel erg fijn.”

In de maanden na de opnames van B&B vol liefde hebben de twee elkaar verder ontdekt, legt Walter uit. „Dat voelt zo fijn. We kenden elkaar al eerder. Nu zijn we samen.”