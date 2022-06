Bijzonder aanzoek: Temptation-koppel Roger en Laura gaan trouwen

„I said yes!” Ze moet er nog steeds van bijkomen. Het leven van Laura staat sinds zaterdag volledig op zijn kop, nadat Roger haar met een flashmob in een vol winkelcentrum in Antwerpen ten huwelijk heeft gevraagd. „Hij heeft mijn wereld veranderd. Dat ik ooit een ring ging krijgen van hem, wist ik wel ergens. Maar op dit moment en op deze manier... dat had ik nóóit verwacht!”,|schrijft de Vlaamse op Instagram bij een reeks foto’s van het aanzoek.

Haar kersverse verloofde heeft het bijzondere aanzoek tot in de puntjes voorbereid. Bovendien liet de romanticus de flashmob, het aanzoek én de ring vastleggen in een video, ’voor later’, die inmiddels te zien is op YouTube.

Laura en Roger deden in 2019 mee als koppel aan realityprogramma Temptation Island. En hoewel hun relatie de liefdestest overleefde, ging het kort na de uitzendingen alsnog mis. Een relatiebreuk was onvermijdelijk en het stel ging een tijdje uit elkaar. De liefde bleek echter te sterk, met een aanstaand huwelijk als nieuw hoofdstuk in hun leven.