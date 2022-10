Premium Het beste van De Telegraaf

Boekrecensie ’Faust’: cocktail van spionage en prostitutie

— Wat: thriller — Wie: Gustaf Skördeman — Uitgeverij: Cargo

Door Bertjan ter Braak Kopieer naar clipboard

Een vrouw die voor het eerst mee op jacht gaat, schiet twee criminelen dood. Een dominee wordt gemarteld en vermoord. Een hoertje is in elkaar geslagen. Er is dus werk aan de winkel voor de politie. En in het bijzonder voor inspecteur Sara Nowak, die (met flinke littekens in het gezicht na een vorige zaak) het verleden niet kan laten rusten.