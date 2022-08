De eerste kandidaten van Expeditie Robinson zijn bekend

Kijkers kunnen de Belgische Rose Bertram kennen als model, influencer en de ex-vriendin van voetballer Gregory van der Wiel. Harry Piekema kreeg vooral bekendheid door zijn hoofdrol in de Albert Heijn-reclames.

Harry Piekema Ⓒ RTL

Qmusic-nieuwslezeres en presentatrice Kirsten Westrik doet ook mee. Dat maakte radio-dj Kai Merckx donderdagochtend bekend in zijn ochtendshow. Kirsten, de zus van Merel Westrik, is sinds kort samen met Merckx te horen in de ochtendshow. Kijkers kunnen haar ook kennen van het RTL 5-programma 112 Vandaag. „Eindelijk, wat lekker. Er valt een last van mijn schouders”, reageert Westrik vanaf haar vakantieadres.

Kirsten Westrik Ⓒ RTL

Ook actrice Susan Radder, professioneel quizzer Devrim Aslan, zangeres Laura Vlasblom en choreograaf Vincent Vianen doen mee aan het nieuwe seizoen van Expeditie Robinson.

Rick Brandsteder

De andere kandidaten worden donderdagavond in RTL Boulevard bekendgemaakt. Het nieuwe seizoen van Expeditie Robinson start op maandag 29 augustus om 20.30 uur op RTL 4. Het wordt gepresenteerd door Nicolette Kluijver en Rick Brandsteder. Die laatste heeft het stokje overgenomen van Kaj Gorgels.