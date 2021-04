Oranje franje: leuke tips rond Koningsdag

Band manager Frank Lammers (midden) met initiatiefnemers Guus Meeuwis en Kraantje Pappie. Ⓒ Foto BEN HOUDIJK

Net als vorig jaar krijgt Koningsdag 2021 een sober karakter. Want ook voor dit feest geldt: we zullen zelf ’coronaproof’ de slingers moeten ophangen. Wie aan oranjebitter en oranje tompoezen niet genoeg heeft om in de stemming te komen, kan misschien uit de voeten met de tips op deze pagina voor wat gezellige oranje franje. The Streamers vanaf Noordeinde