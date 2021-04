Dit is de winnaar van We Want More

In de finale van de zangwedstrijd streden tien kandidaten om de hoofdprijs. Uiteindelijk zaten Robin, operazangeres Helene, popzangeres Patricia, volkszangeres Senna en tributeband Queen Must Go On op de zogenoemde hotseats, wat betekende dat de jury uit hen een keuze moest gaan maken.

Robin kreeg vijf tienen van de vakjury - bestaande uit Henk Poort, Trijntje Oosterhuis, Davina Michelle, Ali B en André Hazes - en ook het honderdkoppige jurypanel van de mensen thuis riep hem tot de overduidelijke winnaar uit. De zanger werd door André Hazes zelfs ’de beste deelnemer van We Want More tot nu toe’ genoemd.

„Het is echt onwerkelijk. Ik ben zo dankbaar! Die vijf tienen en nu dit… het is absurd. Ik ben zo blij dat ik voor dit programma heb gekozen. Ik vind het commentaar van de jury heel constructief, echt gericht op de muziek. Iedereen kan hier zijn wie hij is. Wat ik met het geld ga doen? Ik ga eerst mijn spaarrekening aanvullen en dan ga ik een toer organiseren in Californië. Ik heb daar een vriend met een agent die al jaren roept dat ik naar Amerika moet komen.”

Senna greep dan wel net naast de eerste plek, maar de zestienjarige zangeres kan haar geluk toch niet op. Ze won niet alleen 25.000 euro, maar werd ook door André Hazes gevraagd te komen optreden tijdens de Holland Zingt Hazes-concerten

Patricia werd derde en ontving 10.000 euro.