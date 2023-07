Het kanonnenvoer is vertrokken, kan B&B vol Liefde nu echt beginnen?

In week vier trekt de rook op en is veel kanonnenvoer verdwenen. De makers van B&B bepalen de volgorde van de invliegende kandidaten en je kan maar tot één conclusie komen: eerst worden de kanslozen naar het front gestuurd. Die sneuvelen dan ook bij bosjes. Bij Petri vliegt de ene na de andere man eruit. Debbie aan de Costa Brava in Spanje draait ze ook bij bosjes door. En Joy in Malaga heeft het er maar over dat hij zijn krachten blijft sparen tot de ware langskomt. Dan vertrekken ze vanzelf wel.

Martijn verrast zijn date: als ze de olifantenpenis aanraakt maakt ze deel uit van een vruchtbaarheidsritueel. Ze strekt twee vingers uit. Ⓒ Videoland