Dag Olivia Wilde! Ex papt aan met Page Three-model

De ontluikende liefde tussen de twee gaat zelfs zo goed, dat Sudeikis een personage in zijn Apple TV-show Ted Lasso naar haar vernoemd heeft. Actrice June Temple speelt de rol van Page Three model-Keeley, een fictief karakter in de serie. Jason bevindt zich momenteel in Londen voor de opnames, waar hij buiten zijn werk veel tijd doorbrengt met zijn nieuwe vriendin.

„Toen Jason erachter kwam dat Olivia verder ging met Harry, was Keeley een van de mensen die er voor hem was. Ze steunde hem en was een luisterend oor. Toen vroeg hij haar om te gaan eten met wat vrienden van hem en sindsdien zien ze elkaar regelmatig. Het is te vroeg om van een serieuze relatie te spreken, maar ze vinden het leuk om samen tijd door te brengen”, aldus een bron.

Keeley werd bekend als Page Three ’meisje’ in 2004 en bleef dat tot 2009, toen ze besloot voor een acteercarrière te gaan. Page Three modellen zijn sexy vrouwen die op de derde pagina van de Britse krant The Sun poseren. Ze zou Sudeikis voor het eerst ontmoet hebben in 2014 tijdens de opnames van de film Horrible Bosses 2.