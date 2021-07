’Scarlett Johansson wordt moeder’

Media en ook haar fans vonden het al ’verdacht’ dat Scarlett Johansson (36) de afgelopen maanden nooit lijfelijk aanwezig was als er promotie moest worden gemaakt voor haar nieuwe film Black Widow, momenteel te zien in de bioscoop. In principe is het gebruikelijk dat hoofdrolspelers van zó’n grote productie de ’verplichting’ hebben om hun film aan te prijzen, zo vaak en zo goed als mogelijk. Bovendien is ze ook nog eens coproducent van Black Widow, het laatste spektakelstuk uit de Marvel-fabriek.

Scarlett Johansson verschéén wel in talkshows, maar dan altijd via een onlineverbinding. Vreemd, want ook in Amerika zijn gasten in tv-programma’s, ook tijdens corona, aan de orde van de dag. Het zorgde toen al voor geruchten. Die laaiden nog eens op toen ze afgelopen vrijdag ook afwezig was bij een pr-vertoning van haar film in de Hamptons, nabij New York, een plek waar zij en haar man Colin Jost nota bene een huis hebben. ,,Normaal brengt ze daar grote delen van de zomer door. Nu trekt ze zich liever terug...’’

De reden lijkt nu gevonden, de actrice is in verwachting. Dat wordt bevestigd door mensen uit haar entourage, aan onder andere New York Post en Page Six. ,,Ze heeft zich al die tijd stil gehouden, want ze is niet zo dol op publiciteit. Maar het klopt. Zij en haar man verwachten hun eerste kindje.’’

De actrice, ster uit de Avengers-reeks en Lost in Translation, trouwde vorig jaar met Colin Jost. Het is haar derde huwelijk, na een poging gewaagd te hebben met Ryan Reynolds en Romain Dauriac. Met die laatste kreeg Scarlett al een kind, haar dochtertje Rose is inmiddels zes jaar.