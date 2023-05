Bruce Springsteen maakt val op podium van Johan Cruijff ArenA

In een video op sociale media is te zien hoe Springsteen door twee mannen omhoog geholpen werd. De drummer en toetsenist speelden door, terwijl de rest van The E Street Band even stilviel. „Fijne avond, allemaal”, riep ’The Boss’ daarop grappend in de microfoon. Springsteen wreef even in zijn handen, waarop hij de tekst van Ghosts weer oppakte en verder ging met zijn show.

Een bezoeker stond recht voor het podium toen de zanger viel en legde dit vast. Zie hieronder de beelden. Tekst gaat door onder de video.

Het is zaterdag de tweede avond dat Springsteen in Amsterdam optreedt. Donderdag stond hij ook al in de Johan Cruijff ArenA. De zanger speelt op 11 juni ook nog in Landgraaf.