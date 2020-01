Igmar reageert op breuk Fien Vermeulen

„Voor iedereen die mij nu vragen stelt in DM over mijn relatiestatus: de wereld staat in brand, Trump maakt oorlog met Iran en Jinek vs. Op1 is al een mediaoorlog op zich. Dat ene Igmar zijn relatie uit is, vind ik meer iets dat ene Igmar lekker met zijn eigen omgeving gaat bespreken”, aldus Igmar op Instagram.

Fien maakte dinsdag bekend dat zij en Igmar niet meer samen zijn. „Een verdrietig bericht”, zo meldde ze. „Igmar en ik zijn uit elkaar. Ik ben dankbaar voor de leuke herinneringen, de enorme liefde en zo wil ik het ook met me meenemen. Soms is liefde loslaten.”

De 538-dj en Fien leerden elkaar kennen bij Qmusic, waar Igmar tot april een programma maakte en waar Fien nieuwslezeres is.

