Andy van der Meijde en vader begraven strijdbijl: ’Hij hoort in mijn leven’

Door Frank Waals

Andy is er klaar mee. Hij wil contact met zijn moeder én vader. Die laatste heeft hij al twee jaar niet gezien. Daar gaat snel verandering in komen. Ⓒ ANP/HH

Andy van der Meijde haalde in zijn twee boeken hard uit naar zijn vader, maar is nu klaar voor een nieuwe fase in zijn leven. Nadat Privé vorige week publiceerde over de haast onmogelijk te maken keuze tussen zijn beide ouders, nam Van der Meijde senior hoogstpersoonlijk weer contact op met zijn zoon. Een hereniging ligt in het verschiet.