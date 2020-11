Ook tweede Ik geloof in mij-concert uitverkocht

Het eerste concert was vrijdagochtend binnen een minuut uitverkocht. Nu was daar niet veel voor nodig, want er mag maar dertig man publiek aanwezig zijn. Een tweede show werd aangekondigd en ook daarvoor stonden de fans in de (virtuele) rij.

Tijdens de show treden René le Blanc – de grote ster van het SBS6-programma – Dario, Rutger van Barneveld, Johan Kettenburg, Wally Mckey, Dave van Well en Gio, op. Het concert is ook te volgen via de sociale media-kanalen van de zender.

Vrijdag werd ook bevestigd dat er een tweede seizoen komt van Ik geloof in mij. De laatste uitzending wordt vrijdagavond uitgezonden. In de nieuwe reeks komen onder meer de weg naar de Ziggo Dome-concerten en alle voorbereidingen hierop aan bod. De tweede reeks is komend voorjaar te zien.