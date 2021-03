Hierom dook Gwyneth Paltrow al eens onder

„Ik vond het allemaal heel overweldigend, om ineens tot beste actrice van dat jaar gekroond te worden. Wat ik me vooral herinner is dat ik na de Oscars drie weken ondergedoken heb gezeten bij mijn ouders in Santa Monica, omdat het zo intens was. Achteraf gezien beschouw ik het als hele rare en ook wel eenzame periode”, aldus Gwyneth.

De actrice versloeg destijds onder meer Meryl Streep en Cate Blanchett, iets wat voor haar ook onwerkelijk was. „Eigenlijk vond ik het al gênant om genomineerd te zijn en ik ging er vanuit dat ik niet zou winnen. Maar toen dat gebeurde wist ik ook allemaal even niet meer. Er kwam zoveel op me af, het is de meest vreemde tijd van mijn leven geweest.”

Tegenwoordig richt Paltrow zich liever op haar lifestylemerk Goop en neemt ze bij hoge uitzondering nog acteerklussen aan. „Ik ben heel tevreden met hoe mijn leven nu is. Goop is echt mijn kindje en het gaat hartstikke goed. Ik zeg niet dat ik nooit meer zal acteren, maar dan moet het wel iets heel leuks zijn dat daarbij te combineren is met mijn gezin. Ik hoef niet meer zo nodig maanden van huis te zijn om 16 uur per dag op een filmset te staan.”