Peter Pannekoek: ’Ook bij mij geen peuters welkom’

„Ook bij mij zijn 3-jarige peuters niet welkom”, beklemtoonde Pannekoek in De Avondshow met Arjen Lubach. „Ik wil geen publiek van mijn lengte. Kinderen is wat je krijgt als je Lentekriebels afschaft.”

Theo Maassen greep vorige week tijdens zijn voorstelling in Antwerpen in nadat bij een seksueel getinte grap een kinderlach te horen was. „Ik hoop dat ik te maken heb met iemand met enorme groeistoornissen”, zei de cabaretier grappend. Er bleek een 3-jarig meisje in de zaal te zitten.