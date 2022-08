Disney opnieuw onder vuur: ’Ik was 16 toen Weinstein me misbruikte’

Disney was van 1993 tot en met 2010 eigenaar van Harvey Weinsteins productiebedrijf Miramax. Vanaf oktober 2017 kwamen de eerste beschuldigingen van actrices naar buiten van seksueel grensoverschrijdend gedrag van Weinstein in de afgelopen dertig jaar. In totaal deden meer dan tachtig vrouwen hun verhaal.

Ⓒ Getty Images

Actrice en Instagrammodel Kaja Sokola heeft afgelopen dagen haar verhaal naar buiten gebracht. Zij zegt in een interview met Rolling Stone dat Harvey Weinstein haar in september 2002, op haar zestiende, seksueel misbruikt heeft in haar appartement in New York. De filmproducent zou daarbij tegen haar gezegd hebben dat dit ’normaal was in de entertainmentindustrie’.

In 2019 deed zij aangifte, wat mogelijk werd door de toen net aangenomen New York’s Child Victims Act. Hierbij beschuldigde zij ook het bedrijf Disney ervan dat die niets deed om het gedrag van Weinstein te stoppen, dan wel te onderzoeken. Zowel Miramax als Disney, als Harvey en zijn broer Bob Weinstein, mede-eigenaar van Miramax, hebben geprobeerd haar zaak te laten verwerpen. Door de coronapandemie moet haar zaak momenteel nog behandeld worden.

’Geen geheim’

De nieuwe beschuldiging tegen Harvey Weinstein van een actrice die naar eigen zeggen 16 jaar oud was toen ze door hem misbruikt zou zijn, is aanleiding voor Abigail Disney om zich nogmaals tegen de Walt Disney Company uit te spreken. Ⓒ anp

Hoewel Abigail Disney haar fortuin aan het bedrijf van haar grootvader te danken heeft, spreekt ze zich regelmatig tegen de Walt Disney Company uit. Tegen Rolling Stone zegt ze: „Ik bedoel: het was niet eens een geheim. Iedereen wist hoe Harvey in elkaar stak en dat was blijkbaar prima zolang iedereen het accepteerde als ’de manier waarop de zaken werden gedaan’. Niemand had de morele tegenwoordigheid van geest om ertegen op te staan en te zeggen: ’Niet hier. We doen het hier niet op deze manier’.” Ze meent dan ook dat Disney nu alsnog moet reageren. „Als je iets verkeerd hebt gedaan, al is het door juist niets te doen en iets te laten gebeuren, doe je het alsnog verkeerd. En dan moet je je verantwoordelijkheid nemen.”

Harvey Weinstein werd in februari 2020 in New York veroordeeld voor verkrachting en aanranding en zit daarvoor een 23-jarige celstraf uit. Deze zomer start er een rechtszaak tegen hem in Californië wegens aanranding en verkrachting van nog eens vijf vrouwen.