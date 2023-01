Premium Het beste van De Telegraaf

Opnieuw zorgen over mentale gezondheid Britney Spears

Met de villa die Britney Spears amper een half jaar geleden op de kop tikte, had de 41-jarige superster, nadat ze zich na een curatorschap van dertien jaar eindelijk wist te bevrijden van haar vader, een nieuw hoofdstuk in haar leven willen beginnen met echtgenoot Sam Asghari. Maar dat hoofdstuk is alweer afgesloten nu het optrekje te koop staat: de popster zou namelijk niet goed kunnen aarden in de buurt waar het huis staat. Fans maken zich dan ook opnieuw zorgen om haar mentale gesteldheid...