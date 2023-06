Eloise in tranen na uitschakeling Het Perfecte Plaatje

De afgelopen weken trok Eloise (20) samen met een groep bekende Nederlanders door Zuid-Afrika om foto-opdrachten uit te voeren in Het perfecte plaatje op reis. In de vierde aflevering viel het doek toen ze voor haar twee foto’s een 5,5 kreeg van de jury onder leiding van William Rutten.

Daarmee kwam een einde aan het bij vlagen omstreden tv-avontuur van de dochter van prins Constantijn en prinses Laurentien. Niet eerder deed een royal mee aan een afvalrace op televisie. Al na de eerste aflevering ontstond ophef omdat Eloise poseerde in badpak. Royaltydeskundige Jeroen Snel verklaard in RTL Boulevard dat dit wat hem betreft een ’randgevalletje’ was voor een lid van de koninklijke familie.

Eloise was meteen in tranen nadat ze hoorde dat ze haar koffers moest pakken. Ze stelde presentator Tijl Beckand en de andere kandidaten gerust: het waren ’tears of joy’, oftewel tranen van vreugde.

’Verkeerde keuzes’

In een backstagefilmpje had William Rutten eerlijke, maar harde kritiek op Eloise die in zijn beleving de laatste twee afleveringen verkeerde keuzes had gemaakt bij het selecteren van haar foto’s. Als ze andere beelden had ingestuurd ter beoordeling zou ze nog moeiteloos in de competitie hebben gezeten en was rapper Wildebras naar huis gegaan.

Tekst gaat verder onder het bericht.

Ook jurylid Neo Tsoma was op haar beurt vol lof over Eloise en haar werk. In het filmpje noemt ze de gravin een geweldig, vrijgevochten mens dat ze graag nog eens zou ontmoeten.

Ondanks de emoties bij haar vertrek kijkt Eloise terug op een mooie ervaring: „Ik heb het zo naar mijn zin gehad. Ik heb amazing people ontmoet. Het is jammer. Maar ik gun het Wildebras heel erg. Ik ga door met fotograferen. Zonder competitie ga ik het helemaal doen.”