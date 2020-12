Eve-actrice Natalie Desselle-Reid (53) overleden

„Ze was een helder licht in deze wereld. Een koningin. Een buitengewone moeder en vrouw. Haar diverse carrière heeft zo velen geraakt en ze zal voor altijd geliefd zijn”, luidt de tekst. „Uiteraard rouwen we en verwerken we dit diepe verlies en we danken u bij voorbaat voor het respecteren van onze privacy in deze uiterst moeilijke tijd.”

Ook Halle Berry wijdt op Twitter een bericht aan haar goede vriendin Deselle-Reid. „Natalie stond voor zwarte vrouwen en niet voor wat een zwarte vrouw zogenaamd zou moeten zijn”, schrijft ze. „Daarvoor werd ze niet genoeg gewaardeerd, overgeslagen en zo werd het podium dat ze verdiende haar afgenomen.”

Desselle-Reid speelde onder meer ook in films als Zoe Gone (2014), Divas (2009) en de series als Ya Killin’ Me (2017) en A Mother’s Rage (2013). Ze laat haar man Leonard en hun drie kinderen achter.