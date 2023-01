Premium Het beste van De Telegraaf

Seriesblog Married at first sight - aflevering 10 Mafs: Ongemakkelijke stiltes in het (te) smalle huwelijksbed

Door Eline Verburg

In de huwelijksnacht valt het ijs uit de koeler op het huwelijksbed van Paula en Remco: een voorbode van de ijzige sfeer?

Heb je trouwplannen en een huwelijksreis naar Puglia in gedachten? Zou het nog even ernstig heroverwegen. De zogeheten ’hak van Italië’ zet dit achtste seizoen van Maried at first Sight vooral een hak op het liefdesgeluk van de pasgetrouwde koppels die door RTL naar deze idyllisch ogende regio worden gestuurd. Na de explosieve honeymoon van faalkoppel Martijn en Nicole strijkt nu de volgende potentiële mismatch er neer: Remco en Paula. Die voortdurend de vraag oproepen: hoe kan de romantiek híer nog toeslaan?