Politie onderzoekt laptops na huiszoeking rond moord op Tupac

Amerikaanse media melden op basis van het arrestatiebevel dat agenten zochten naar items die "bewijs kunnen leveren van het motief en/of de identiteit van de dader, zoals foto's en niet-ontwikkelde films, verzekeringspolissen, brieven, adres- en telefoongegevens, dagboeken en andere documenten, geschreven, getypt of opgeslagen op computerdisks".

Dinsdag werd bekend dat de politie maandag een woning had doorzocht in het „nog altijd lopende” onderzoek naar de dood van de rapper. Nu is bekend dat het gaat om het huis van Duane Keith Davis, die naar verluidt betrokken was bij de bende South Side Compton Crips. Hij zou destijds ook al zijn ondervraagd naar de moord omdat hij in de auto met de vermoedelijke dader zou hebben gezeten.

Tupac werd op 7 september 1996 op straat in Las Vegas neergeschoten nadat hij een bokswedstrijd van Mike Tyson had bijgewoond. Een week later overleed de rapper op 25-jarige leeftijd aan zijn verwondingen.