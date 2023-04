Shane Kluivert (15) dag opgenomen in ziekenhuis in Spanje

„Shane is een dag opgenomen in het ziekenhuis”, meldt de familie. Hij zou een allergische reactie hebben gehad en is daar aan geholpen. „Het was schrikken, maar het gaat gelukkig weer goed met hem.” Inmiddels is Shane weer thuis.

Momenteel speelt Shane als aanvaller in de jeugd van FC Barcelona. Maar niet alleen op het voetbalveld blinkt hij uit, hij heeft inmiddels ook twee kookboeken op zijn naam staan.