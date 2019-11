Elton John dwong Robbie Williams af te kicken

Het voorval vond plaats tijdens de opnames van Robbies solodebuut Life Thru a Lens uit 1997. „Ik moest twee nummer inzingen en Elton had me uitgenodigd om daarna bij hem thuis te komen luisteren naar wat we al hadden opgenomen”, aldus de zanger. „Die ochtend besloot ik een spelletje te doen dat ik toen vaker speelde: dan stapte ik in een taxi en stopte bij elke pub die ik zag om een halve pint te drinken.”

Blijkbaar koos Robbie voor een route met redelijk wat pubs langs de kant. „Ik had er tien op toen ik in de studio aankwam, waar ik ook nog wat rode wijn dronk en onder de mixtafel eindigde. Toen ik bij Elton aankwam, zat ik onder de wijn- en etensvlekken.”

Volgens Robbie is hij niet de enige aan wie de Rocketman-zanger een helpende hand heeft geboden. „Elton is de meest liefhebbende, meest gulle man die je je maar kunt indenken, hij heeft door de jaren heen ontzettend veel mensen geholpen.”