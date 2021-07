Een Diana-monument... met drie kinderen?

Premium Buitenland

Broedertwist maakt plaats voor eensgezindheid rond onthulling beeld Diana

Het eerste officiële beeld van prinses Diana is donderdagmiddag in de tuin van Kensington Palace onthuld. Het gebeurde door haar beide zoons William en Harry, die voor de gelegenheid de strijdbijl in hun geruchtmakende broedertwist begroeven.