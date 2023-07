Man Rens Kroes veroordeeld voor verkrachting, hoger beroep loopt

De man van Rens Kroes, foodblogger en de zus van topmodel Doutzen Kroes, is in april 2019 door de rechtbank Amsterdam schuldig bevonden aan verkrachting. Dat is deze week bekend geworden via rechtbankdocumenten, meldt ANP. Hij kreeg een gevangenisstraf van 24 maanden opgelegd en ging in hoger beroep.

Rens Kroes, de zus van topmodel Doutzen Kroes. Ⓒ ANP/HH