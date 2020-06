Al 12.000 beelden voor fotoproject Catherine

Hold Still is een speciale fotowedstrijd gelanceerd waarbij deelnemers platen moeten schieten van het gevoel, de sfeer, de hoop en angst van het Britse volk tijdens de coronacrisis. Catherine blijft, met nog een week voor de deadline, mensen oproepen om mee te doen. „Er zijn al vele geweldige inzendingen binnengekomen voor Hold Still”, zegt de vrouw van prins William.

De foto’s variëren van gezinnen in het hele land die hun leven aanpassen aan de lockdown tot zorgmedewerkers die hun leven op het spel zetten om anderen te helpen. „Het is nog niet te laat om deel te nemen”, gaat Catherine verder. „Neem even de tijd om vast te leggen hoe het leven er nu voor jou uitziet, want ik hoop dat we samen een blijvend beeld kunnen maken van hoe ons land tijdens deze pandemie samenkwam.”

Deelnemers aan de fotowedstrijd kunnen tot en met 18 juni hun kiekjes insturen op de website van de National Portrait Gallery. Honderd geselecteerde foto’s zullen dan op een muurloze galerij - ’een unieke digitale expositie’ - tentoongesteld worden. Een selectie van de foto’s zal later in het jaar in het hele Verenigd Koninkrijk te zien zijn.