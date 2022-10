YouTube verwijdert interview waarin Ye antisemitische uitspraken doet

Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP/HH

Een interview met Kanye West, waarin de rapper controversiële uitspraken doet, is van YouTube verwijderd. West was te gast in de drie en een half uur durende podcast Drink Champs, die zondag online kwam. In de aflevering doet de rapper tal van antisemitische uitlatingen. Ook verkondigt hij dat George Floyd niet is overleden door verstikking tijdens een politie-optreden, maar aan de gevolgen van de pijnstiller fentanyl.