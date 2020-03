Bob Fosko naar laatste rustplaats gebracht

De Raggende Manne-frontman, die op 28 februari overleed, werd eerst in het Bimhuis in Amsterdam in kleine kring herdacht met een concert. Daarna vond de uitvaart plaats en later was er nog een borrel voor een grotere groep mensen georganiseerd. „Het was een prachtige dag”, aldus de zegsvrouw.

In 2019 werd bekend dat Fosko slokdarmkanker had en dat de ziekte was uitgezaaid. De zanger overleed in het bijzijn van zijn naaste familie.