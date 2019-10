’Iedereen kon schilderen’ met Bob Ross

De Amerikaanse landschapsschilder werd wereldberoemd dankzij zijn tv-serie The Joy of Painting. Zijn motto was dat iedereen kan schilderen. In krap een half uur leerde hij de kijkers een landschap op het doek te zetten. Mede dankzij zijn rustgevende stem en onverbeterlijke optimisme groeide uit tot een ware culfiguur.

Het is nieuws over de expositie komt vandaag precies op de 77ste geboortedag van Bob Ross, die echter al in 1995 is gestorven. De populaire schilderscoach leed aan lymfklierkanker en werd maar 52 jaar.

Artistiek direceur Ype Koopmans van Museum More verheugt zich op de grote expositie, die in het najaar van 2020 te zien zal zijn. „Bob Ross is een prachtig fenomeen in de populaire cultuur. Een ontwapend blije promotor van schildervreugde die op een authentieke en laagdrempelige manier angst voor kunst maken en kunst kijken wegneemt.”

Er worden straks veertig hoogtepunten uit het bekende tv-oeuvre van Bob Ross getoond. Fans van zijn tv-programma zullen zijn landschappen, vol ’happy little trees’, ’fluffy clouds’en ’almighty mountains’ meteen herkennen. De natuur was zijn grote inspiratiebron. De mens liet hij liever weg uit het plaatje.

Bob Ross maakte 381 afleveringen van zijn immens populaire tv-show. De serie wordt wereldwijd nog altijd herhaald en de zijn schare fans is nog immer groeiende. Ook de jongere generaties lopen met hem weg. Millenials kenne hebben van de Bob Ross-streaming marathons op onlineplatforms zoals Twitch.

Fans zeggen dat van het kijken naar Bob Ross iets geruststellends en magisch uitgaat. Fouten bestaan in de wereld van Ross niet. Een kloddertje verf dat verkeerd terecht komt, is slechts een ’happy accident’ waar ook nog altijd een denneboom van te maken is.

Bob had ook geen pretenties. Hij sloeg zich nooit op de borst, evenmin deed hij alsof hij een grote meester was. Zijn enige doel was om mensen plezier te laten beleven aan schilderen en het kijken naar schilderkunst.