Dodelijk schot door Baldwin leidt mogelijk tot vervolgingen

„Op dit moment houden we alle opties nog open, inclusief vervolging”, aldus de aanklager, die tevens vertelde dat de lokale politie de toedracht van het ongeluk nog onderzoekt. De focus van het recherchewerk ligt op de vraag wat er precies in het wapen zat dat de cameravrouw fataal werd en wie dat daar in heeft geplaatst.

Volgens de aanklager zal het „weken, zo niet maanden” duren voor het onderzoek wordt afgerond. Ze laat weten dat op de set van de film Rust „een enorme hoeveelheid kogels” is aangetroffen, waarvan nog moet worden bepaald wat voor soort het precies betreft.

Het incident gebeurde toen acteur Alec Baldwin een wapen loste waarvan hij dacht dat het geen kogels bevatte. Anonieme getuigen hebben aan Amerikaanse media verteld dat degene die hem het wapen aangaf daarbij zei dat het onschadelijk was. Baldwin is ook producent van de film. Het is niet duidelijk welke verantwoordelijkheden hij in die hoedanigheid had.