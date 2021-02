Kelly Weekers reageert op beschuldigingen Van der Gijp

„Die Kelly Weekers had op Instagram een soort berichtje geplaatst dat ze een paar weken in de luwte ging, omdat ze aan haar derde boek ging schrijven en ze ging ook nog een weekje of twee naar de nonnen in Vught om haar Engels een beetje bij te schaven... En dan denk ik: zeg gewoon dat je met zijn allen op Curaçao, krijg de tering allemaal”, aldus Van der Gijp in het programma.

Weekers voelt zich zaterdag geroepen te reageren op de ontstane ophef. „John heeft op Curaçao een bouwbedrijf en moest een noodzakelijke reis maken daar deze maand woningen opgeleverd worden van een sociaal bouwproject”, laar ze in een verklaring aan Privé weten. „We hebben besloten als gezin te gaan, zodat ik niet weken alleen in lockdown zit. Dit heb ik vorig jaar al gedaan en dat vonden we geen succes. Ik ben mijn boek aan het afschrijven en ook de Engelse taaltraining van de ’Nonnen in Vught’ aan het volgen en ben daarom offline. Dat zet ik nu hier gewoon door”, legt ze uit.

„Ik snap dat alles tegenwoordig gevoelig ligt, maar wat ik online heb gedeeld is gewoon wat het is. En mochten wij na mijn offline tijd nog hier zitten, dan zal ik dat ook delen daar ik nooit geheimzinnig heb gedaan over waar wij verblijven. Mocht je ’stiekem’ vakantie willen vieren zou ik persoonlijk ook niet kiezen voor Nederlandse hotspots zoals Curacao en Ibiza.”