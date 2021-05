Lil Kleine werkt zich op Ibiza in grote problemen

Op Ibiza werd Lil Kleine in de boeien geslagen en meegenomen naar het grote politiebureau in Ibiza-Stad. Ⓒ BSR Agency

Lil Kleine heeft zich op Ibiza behoorlijk in de nesten gewerkt door de vermeende mishandeling van zijn vriendin Jaimie Vaes. De Guardia Civil pakte hem op en sloot de rapper op in de cel, nadat zij bebloed en gehavend hulp had gezocht bij de receptie van een net geopend hotel. Een suite in dat sterrenonderkomen kon door toedoen van de omstreden rapper meteen weer dicht... bloed en glas getuigen daar van het relatiedrama.