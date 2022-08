Vrienden helpen Ferry Doedens om uit de buurt van drugs te blijven

Dat vertelt de acteur in de nieuwste aflevering van de YouTube-serie Open Kaart. Doedens zat in 2014 28 dagen in een afkickkliniek in Thailand vanwege een cocaïneverslaving.

In het interview met Robbert Rodenburg zegt Doedens dat hij tegenwoordig veel motivatie heeft om geen drugs meer te gebruiken. „Ik voel die behoefte niet meer. Ik heb in zoveel praatgroepen gezeten en wil niet meer terug naar hoe ik me toen heb gevoeld”, zegt hij. „Ik heb bovendien te veel mensen om me heen die op me letten en vragen hoe het echt met me gaat. Voor nu kan ik zeggen dat ik clean ben, maar het is wel iets waar je dagelijks aan werkt.”

De voormalig GTST-acteur drinkt wel alcohol, maar moet dan altijd opletten dat hij niet over zijn grenzen heengaat. „Het kan een trigger zijn. Maar gelukkig ken ik mijn grenzen goed en heb ik ook dan lieve mensen om me heen”, vertelt hij. Als hij tegen hen zegt dat hij wel „iets zou willen doen”, weerhouden zij hem daarvan. „Dan zeggen ze: ’Nee Ferry, dat gaan we niet doen, we gaan lekker naar huis’.”

Sinds zijn terugkeer uit Thailand heeft hij naar eigen zeggen een paar keer een „terugvalletje” gehad. „Het is heel moeilijk om het meteen nooit meer te doen. Ik had wel eens mensen om me heen die gebruikten of momenten dat ik me slecht voelde. Het is een proces van vallen en opstaan. Maar terugvallen heb ik nu niet meer.”