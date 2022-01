Koningin Elizabeth reist vlak voor jubileum naar Sandringham

De verwachting is dat de 95-jarige vorstin een aantal weken op haar buitenverblijf zal blijven. Dat betekent dat ze daar ook is op de dag van haar 70-jarig troonsjubileum, dat sober gevierd zal gaan worden. De feestelijkheden voor het platina jubileum op 6 februari zijn pas in juni.

Het landgoed heeft voor de Britse koningin niet alleen een speciale betekenis omdat haar vader, koning George VI, er in 1952 overleed en zij koningin werd. Volgens verschillende Britse media was Sandringham ook het favoriete landgoed van de in april overleden prins Philip en hij bracht daar de laatste jaren veel tijd door. Om die reden zou de koningin er tegenwoordig graag komen.

Elizabeth zou een maand geleden ook al naar Sandringham gaan om daar de kerstdagen door te brengen met familie, maar dat werd vanwege het stijgend aantal coronagevallen geannuleerd.