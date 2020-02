Monty Python neemt afscheid van Terry Jones

De overgebleven leden plaatsten donderdag een foto van hem en een rouwboeket. Bij de foto’s schreven ze de tekst „Gisteren hebben we afscheid genomen van Terry Jones”, afgesloten met „Not the Messiah, just a very naughty boy.” De laatste zin refereert naar een citaat van Terry Jones uit de film Life of Brian.

Jones overleed dinsdag 21 januari op 77-jarige leeftijd aan de gevolgen van dementie. Hij heeft zijn hersenen aan de wetenschap gedoneerd, zodat men meer kan leren over de zeldzame vorm van dementie waar hij aan leed.