Oksana Voevodina blijft volhouden dat zoon van koninklijke bloede is

„Als het zijn zoon niet was geweest dan had ik nooit een account aangemaakt”, schrijft de voormalige Miss Moskou op Instagram. „Hij is Aziatisch en heeft hele grote ogen en lippen, die lippen heeft hij van mij.”

Voevodina is vorig jaar november getrouwd met de toenmalige koning van Maleisië en sultan van Kelantan. Een advocaat van de sultan bevestigde vorige maand dat Muhammad V, die vanwege het huwelijk in januari de troon opgaf, in juni de scheiding had uitgesproken. Oksana ontkent dit echter.