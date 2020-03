Het Spaanse ’Toy boy’, misdaadserie met mannelijk schoon.

Genoeg pasta en wc-papier in huis, wasjes gedraaid, belastingaangifte gedaan, wat nu? Verplicht thuis zitten wordt minder vervelend met het rijke online film- en seriesaanbod. Maak van de nood een deugd, dit is een mooie kans om een hoop achterstallige seizoenen in te halen. Onze kenners zetten hun favorieten voor je op een rij.