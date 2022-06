Britney Spears bevestigt verhuizing: ’Dit is het leven!’

„Ik ben niet op huwelijksreis gegaan nadat ik getrouwd ben en meteen daarna ging verhuizen”, schrijft Spears op Instagram. „Misschien niet de meest slimme zet, maar uiteindelijk komt het allemaal goed. Het is zo raar om wakker te worden en allemaal nieuwe dingen te zien: een nieuwe keuken, een nieuw zwembad, een nieuw bed...ik ben echt in shock! Er moeten nog wel een paar dingen veranderd worden, maar het is oké. De tuin is echt te gek, dus mijn hondjes zijn in een soort hemel beland. Deze verandering is fantastisch in alle opzichten”, aldus Britney.

Ze vervolgt: „Ik zal updates blijven delen met jullie, dat houdt me gezond. Mijn familie heeft me altijd kort gehouden, maar ik ben blij met het leven dat ik nu kan leiden. Ik ben al vier keer in mijn zwembad gesprongen en van de glijbaan afgegaan, heerlijk! Ik heb mijn haar geknipt en mijn man heeft net een steak voor me gemaakt. Dit is het leven!”