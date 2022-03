Will Smith laat na klap verstek gaan bij persmoment

Entertainment

Politie Los Angeles: Chris Rock doet geen aangifte van klap Will Smith

Chris Rock doet geen aangifte tegen Will Smith, die hem tijdens de Oscarceremonie zondagnacht in Los Angeles een klap in het gezicht gaf. Dat heeft de politie aan het blad Variety laten weten. Smith, die zelf was genomineerd in de categorie beste acteur, gaf Rock de klap nadat de komiek een grap had...