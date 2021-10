Friends-acteurs eren overleden collega ’Gunther’

Gunther werkte in de koffiezaak waar de vrienden Monica, Rachel, Phoebe, Ross, Joey en Chandler altijd koffie dronken.

„Friends was niet hetzelfde geweest zonder jou. Dank je voor het plezier dat je naar de show bracht en in al onze levens. Je zal gemist worden”, schrijft Jennifer Aniston. Courteney Cox laat weten dat ze erg dankbaar is dat ze Tyler heeft gekend. Ook producent Warner Bros. Television laat weten te rouwen om Tyler, „een geliefd acteur en onmisbaar deel van onze Friends-familie.”

Matt LeBlanc herinnert zich de vele momenten dat ze samen hebben gelachen. Ook Lisa Kudrow schrijft dat ze Tyler erg zal gaan missen. „Dank je dat je er voor ons was.”