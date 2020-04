’Joe Exotic liet demonstranten in dierentuin begraven’

Ⓒ Hollandse Hoogte

Er is geen ontkomen meer aan; Joe Exotic uit de razendpopulaire Netflix-serie Tiger King is, ondanks dat hij zijn tijd nu in de cel spendeert, een ware beroemdheid geworden. Maar met deze vergaarde roem, is er een ook een beerput opengegaan. Jeff Lowe, de nieuwe eigenaar van de dierentuin, stelt dat de serie slechts één procent van zijn bizarre gedrag en misdaden laat zien.