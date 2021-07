Na anderhalf jaar gaan de Rolling Stones weer op tournee

De band zou eigenlijk vorig jaar mei beginnen aan het vervolg van het Amerikaanse deel van de tournee, maar dat kon vanwege de coronapandemie niet doorgaan. Niet voor alle destijds geannuleerde concerten is nu een nieuwe datum gevonden. Mensen met kaartjes voor die shows krijgen hun geld terug. The Rolling Stones geven vanaf september dertien concerten.

De groep trapte de No Filter-tour in 2017 in Europa af en trad toen ook op in Nederland. In 2019 werden de optredens tijdelijk stilgelegd, omdat de nu 77-jarige zanger Mick Jagger onder het mes moest voor een nieuwe hartklep. Twee maanden later stond de frontman alweer op het podium.