René le blanc houdt het bij witte wijn

Op Facebook schrijft René trots: „Lang verwacht en eindelijk is hij daar, mijn eigen Sauvignon Le Blanc kan besteld worden. De Franse wijnmakers hebben de titel van mijn hit 'If I tell you that I love you’ voor deze gelegenheid vertaald en op het etiket gezet: Si je te dis que je t’aime.”

Wie de wijn wil proeven moet wel dorst hebben, want de wijn wordt per drie of per zes flessen verkocht. „Ben benieuwd of jullie hem net zo lekker vinden als ik”, aldus de zanger.