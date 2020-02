Jameela Jamil uit de kast na kritiek tv-klus

Critici vonden het niks toen dinsdag werd aangekondigd dat Jamil de MC en één van de juryleden is van Legendary, een danswedstrijd in de traditie van de ballroomhuizen in New York in de jaren 80 en 90. Die scene, die de afgelopen jaren weer veel aandacht krijgt vanwege de serie Pose, was onderdeel van de LHBTQ-gemeenschap.

Woensdag reageerde de actrice. „Ik weet dat queer zijn me nog geen ballroom maakt, maar ik kan door mijn bekendheid een groot publiek naar deze show trekken”, aldus Jamil op Twitter. „Soms is iemand met die invloed nodig om een show van de grond te krijgen, zodat we deze onderbelichte sterren de spotlight kunnen geven die ze verdienen.”

Wreed

Toen een volger vroeg of ze met die boodschap uit de kast kwam, antwoordde de Britse dat ze nooit een geheim heeft gemaakt van haar seksualiteit. „Maar Twitter is wreed, waardoor ik dat nooit officieel heb gedaan.” De actrice, die een Indiase vader en een Pakistaanse moeder heeft, schrijft: „Het is niet makkelijk om geaccepteerd te worden in mijn cultuur. Ik kom niet uit een familie waarin iemand daar open over is.”

Jamil laat weten dat ze nooit veel over haar seksualiteit heeft prijsgegeven, omdat ze bang was dat mensen haar ervan zouden beschuldigen aandacht te willen trekken met iets waar ze als kind erg mee heeft geworsteld. „Dit is absoluut niet hoe ik uit de kast had willen komen. Ik blijf even van deze app af want ik wil geen gemene reacties lezen. Jullie mogen je gedachtes voor jezelf houden.”