EOTB-ster Sem betrokken bij heftig auto-ongeluk

De realityster verloor de macht over het stuur en knalde met haar auto tegen twee lantaarnpalen en een betonnen viaduct. Direct na het ongeluk werden Sem en haar vriend afgevoerd naar het ziekenhuis. Inmiddels maken ze het goed. „Tijd om te herstellen nu”, deelt ze. „Gevaar zit in een klein hoekje, let goed op jezelf!”

Sem is de ex-vriendin van Dusty, ook een bekende deelnemer van Ex on the beach. Hij raakte vorig jaar zomer betrokken bij een auto-ongeluk.